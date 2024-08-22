«Айыл Банк» приостановил переводы на российские карты «Сбер»

«Айыл Банк» объявил о приостановке переводов с российских карт и счетов, открытых в приложении «Сбер», начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления. Об этом сообщили в финансовом учреждении.

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По информации банка, временные ограничения касаются всех переводов на счета и карты клиентов «Айыл Банка». Тем не менее переводы через системы денежных переводов «Золотая корона» и AstraSend продолжают работать в обычном режиме.

Банк приносит извинения за доставленные неудобства и надеется на понимание своих клиентов.

Напомним, что ранее многие банки Кыргызстана также отключили переводы в Россию.