В 2023 году отозвали лицензии у 5 нотариусов, у 30 приостановили их действие, 41 выданы предупреждения. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков.

Депутат Чынгыз Ажибаев заявил, что многие частные нотариусы незаконно заключают договоры и многие факты остаются незамеченными. В этом, по его словам, есть коррупционные схемы.

«С 1 февраля введен электронный нотариат, с 1 июня в обязательном порядке внедрим систему отпечатков пальцев. Будет функция Face ID. С 2025-го благодаря таким системам незаконных действий со стороны нотариусов будет меньше», — ответил Орозбек Сыдыков.

Он добавил, что, согласно анализу, в 2024-2025 годах у 86 нотариусов могут быть приостановлены лицензии.

Замминистра юстиции признал, что в регионах Кыргызстана нотариусов не хватает. Из-за этого может образоваться коллапс.