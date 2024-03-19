Президент проверил, как работает мобильная клиника в Сокулукском районе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внепланово ознакомился с деятельностью мобильного мультидиагностического комплекса в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту рассказали, что в мобильной клинике пациенты могут пройти бесплатный осмотр и консультацию по широкому спектру медицинских исследований и диагностику различных заболеваний. Садыр Жапаров осмотрел клинику и побеседовал с местными жителями, которые пришли на осмотр к медицинским специалистам. На встрече подняты вопросы относительно предоставления медицинских, социальных услуг, а также другие, волнующие их темы.

Президент подчеркнул, что обеспечение граждан качественными медицинскими услугами является одной из важных стратегических задач государства.

Садыр Жапаров напомнил, что в этом году по его поручению тем, кто состоит в очереди, начали проведение операций по трансплантации почки за счет бюджета страны. Следующий шаг — пересадка печени, сердца и костного мозга нуждающимся пациентам. Выслушав обращения, президент дал поручения для решения озвученных вопросов.

Мультидиагностический комплекс будет работать в Сокулукском районе три месяца и далее направится в Нарынскую область. Ранее обследование в мобильной клинике прошли жители южных областей республики.

Проект рассчитан на пять лет. В это время Исламский банк развития будет обеспечивать лекарствами, аппаратурой и горюче-смазочными материалами, а медработников — зарплатой. В мобильной клинике имеются кабинеты для врачей, лаборатория для анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления. Также имеются микроавтобусы для транспортировки, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи.