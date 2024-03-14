В Кыргызстане построят лабораторию по проверке качества бензина и дизтоплива

В Кыргызстане планируется построить новую лабораторию. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технадзора Асель Раимкулова.

По ее словам, лабораторию построят при департаменте экологического мониторинга.

«Департамент занимается вопросами мониторинга загрязнения окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, земли, воды и почвы. Но у нас нет лаборатории, которая проверяла бы качество бензина и дизтоплива», — отметила Асель Раимкулова.

Она добавила, что на строительство объекта предусмотрено $1 миллион 450 тысяч.