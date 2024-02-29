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Власть
Сюжет: Милицейские ЧП

От физрука до главы дорожной милиции. Что известно о новом начальнике ГУОБДД

Сегодня стало известно, что новым начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД назначен Женишбек Жоробеков. В правоохранительных органах он уже много лет. 24.kg решило напомнить, что известно о новом главе дорожной милиции.

В органах внутренних дел Женишбек Жоробеков с 1996 года, первая должность — инспектор в Ленинском РОВД. До этого он был учителем физкультуры в районной школе в Сузаке.

Из открытых источников также известно, что он долгое время служил в подразделение «Беркут», был командиром. Позже работал в отделе по особо тяжким преступлениям ГУВД Бишкека, а также на разных должностях в городских отделениях и центральном аппарате МВД.

Прославился Женишбек Жоробеков в 2009 году. Его назначили начальником ОВД Московского района, а спустя время на вверенном ему участке чуть не вспыхнули массовые беспорядки на межнациональной почве. Поводом для ЧП послужили трагические события в селе Петровка, когда местного жителя уличили в изнасиловании маленькой девочки. Жители села обращались к чиновникам местных органов власти и в милицию, однако насильник оставался на свободе и ни милицейские чины, ни судебная власть не предпринимали никаких действий.

Когда в Петровке начались народные волнения, тогдашний президент страны Курманбек Бакиев вызвал на ковер всех силовиков. Во время рабочей встречи с генеральным прокурором и главой МВД он назвал «действия местных милицейских чиновников преступной халатностью, граничащей с соучастием». В тот же день, в частности, Женишбек Жоробеков был освобожден от должности.

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Приказ о назначении Жениша Жоробекова замглавы УВД Чуйской области отменен

После ЧП в селе Петровка он еще не раз оказывался в центре скандалов. После увольнения из милиции Московского района его пытались назначить заместителем начальника ГУВД Бишкека. Когда этот факт стал достоянием общественности, Молдомуса Конгантиев (глава МВД до апреля 2010 года) получил выговор от председателя правительства. Но министр не оставлял попыток пристроить Жоробекова на разные должности и в итоге назначил его начальником ОВД Тогуз-Тороуской районной милиции.

В 2010-м году, уже после апрельской смены власти, Жоробекова вновь по-тихому хотели вернуть поближе к столице — заместителем начальника по оперативной работе УВД Чуйской области. Однако этот факт растиражировала «Партия зеленых», члены политорганизации тогда возмутились назначением бывшего начальника районной милиции, снятого с должности за «преступную халатность, граничащую с соучастием». «Зеленые» грозились устроить акции протеста против такого кадрового назначения. Приказ о назначении отменили.

Имя Женишбека Жоробекова вновь всплыло в СМИ в 2013 году. Его назначили начальником УВД Джалал-Абадской области. И оппозиционные политики вновь выступили против. Но на этой должности он просидел до 2017 года. После этого около года возглавлял ОВД города Каракола. Был также начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР.

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Три замначальника УВД Ошской области уволены после драки

Последнее место работы до назначения в ГУОБДД — начальник УВД Ошской области. И тут не обошлось без скандалов. В ноябре 2023 года в социальных сетях появилось видео, как возле одного из многоквартирных домов в Оше произошла драка с участием руководителей УВД Ошской области. По итогам проверки три заместителя Жениша Жоробекова уволены, а он сам смог удержаться на должности.

«По результатам расследования приняты жесткие меры дисциплинарного воздействия в соответствии с дисциплинарным уставом правоохранительных органов. По результатам проверки службы внутренних расследований МВД руководителю, допустившему бесконтрольность над подчиненными, начальнику УВД Ошской области полковнику милиции Женишу Жоробекову объявлено «неполное служебное соответствие», — рассказали в МВД.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287936/
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