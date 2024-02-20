Садыр Жапаров обсудил с жителями Иссык-Куля разработку уранового месторождения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Балыкчи встретился с активом и представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров обсудил с жителями план разработки прилегающего к городу месторождения Кызыл-Омпол.

Жителям предоставлена актуальная информация, на их вопросы ответили эксперты и президент.

В ходе встречи участники затронули интересующие их социальные вопросы, такие как государственная программа обеспечения граждан жильем, борьба с коррупцией, развитие общественного транспорта, повышение пособий и зарплаты врачей и учителей, а также строительство инфраструктурных объектов.

Весной 2019-го страну сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.

Это урановое месторождение расположено на северной стороне горы Кызыл-Омпол на высоте 1 тысяча 640 — 3 тысячи метров над уровнем моря. Геологические разведывательные работы на этой территории проводились в 1950-1957 годах.

Окруженное кольцом гор маленькое поселение Кок-Мойнок-2, население которого в 2019-м составляло всего 170 человек, находится в 12 километрах от уранового рудника.

В свою очередь Таш-Булак представляет собой небольшую долинку перед перевалом Кувакы. Через нее пролегает трасса и проходят две линии электропередачи. Рядом железная дорога.

Кок-Мойнок — туристическое место. Сюда организованы туристические маршруты. Например, большой популярностью пользуются туры в каньоны Кок-Мойнока.