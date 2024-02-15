Законодательство о выборах депутатов местных кенешей будут менять

Президент подписал распоряжение об образовании экспертной рабочей группы по совершенствованию законодательства Кыргызстана о выборах депутатов местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В состав экспертной рабочей группы включены представители Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, министерств, административных ведомств, полномочные представители президента в областях, мэры Бишкека и Оша, а также представители структурных подразделений администрации главы государства.

Группа до 1 апреля 2024 года должна выработать предложения по совершенствованию законодательства о выборах депутатов местных кенешей. Ее идею передадут на рассмотрение межведомственной рабочей группы, образованной решением ЦИК «О работе по совершенствованию избирательного законодательства» от 30 июня 2022-го № 224.