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Власть

Открыть в Кыргызстане консульскую службу Польши предлагает Дастан Бекешев

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша предложил открыть в Кыргызстане консульскую службу Польши. Он отметил, что у граждан КР возникают трудности при получении рабочей визы.

«Вышла реклама о возможности выехать в Польшу на заработки, но, к сожалению, у нас нет консульского отдела этой страны. В самой Польше тоже нет посольства Кыргызстана. Это очень плохо. Для того чтобы получить рабочую визу, наши граждане вынуждены ехать в Алматы и там получать ее. Там ужасные условия. Над нашими гражданами издеваются, создают различные препятствия. Там начинают нарушать даже свои правила», — отметил Дастан Бекешев.

Нардеп попросил провести межмидовские консультации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286790/
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