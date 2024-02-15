Открыть в Кыргызстане консульскую службу Польши предлагает Дастан Бекешев

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша предложил открыть в Кыргызстане консульскую службу Польши. Он отметил, что у граждан КР возникают трудности при получении рабочей визы.

«Вышла реклама о возможности выехать в Польшу на заработки, но, к сожалению, у нас нет консульского отдела этой страны. В самой Польше тоже нет посольства Кыргызстана. Это очень плохо. Для того чтобы получить рабочую визу, наши граждане вынуждены ехать в Алматы и там получать ее. Там ужасные условия. Над нашими гражданами издеваются, создают различные препятствия. Там начинают нарушать даже свои правила», — отметил Дастан Бекешев.

Нардеп попросил провести межмидовские консультации.