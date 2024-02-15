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Власть

Президент направил обращение в честь 35-летия вывода войск из Афганистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что в этот день в 1989 году ограниченный военный контингент Советской Армии был выведен из Афганистана. И именно 15 февраля считается окончанием афганской войны, длившейся почти 10 лет. С того времени прошло уже ровно 35 лет, и все эти годы мы продолжаем чтить память наших соотечественников, павших при выполнении интернационального долга, отдаем дань уважения мужеству наших солдат и офицеров, чествуем ветеранов боевых действий.

Из более чем 7 тысяч солдат, принимавших участие в кровопролитной афганской войне, около 300 убиты, 1,5 тысячи ранены, четверо пропали без вести. 

247 кыргызских воинов за проявленную отвагу во время выполнения интернационального долга в Афганистане награждены высшими государственными наградами Советского союза.

«Особо подчеркиваю, что и сегодня ветераны афганской войны находятся в первых рядах наших отважных бойцов, готовых отдать свою жизнь за Родину и родной народ. Мы все прекрасно знаем, как они стояли на передовой во время вторжения террористов на Баткенском и Чон-Алайском направлениях в 1999—2000 годах, а также в других сложных для нашей страны ситуациях. Без сомнения, их храбрость и героизм будут вдохновлять и формировать патриотический дух подрастающего поколения», — говорится в обращении.

Президент заявил, что ветеранам Афганской войны будет оказываться всемерная поддержка. Забота и уважение к ним со стороны государства будут продолжены и в дальнейшем.

«Желаю вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного счастья. Пусть на нашей земле всегда будет мир и благополучие!» — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286769/
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