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Власть

Закон об иноагентах. Депутаты вернули документ на доработку в комитеты

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша законопроект о некоммерческих организациях решили вернуть в комитеты для рассмотрения во втором чтении. Об этом сообщил вице-спикер парламента Нурланбек Азыгалиев.

По его словам, такое предложение поступило от заместителя председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чынгыза Ажибаева.

«Вы знаете, мы этот законопроект рассматривали несколько раз. Поступали предложения от депутатов. В настоящее время у нас есть право рассмотреть его тщательно еще раз на комитетах. Я думаю, что инициаторы законопроекта тоже прислушаются к мнению народа», — сказал Нурланбек Азыгалиев.

В ходе голосования 73 депутата поддержали предложение Чынгыза Ажибаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286683/
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