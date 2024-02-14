Закон об иноагентах. Депутаты вернули документ на доработку в комитеты

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша законопроект о некоммерческих организациях решили вернуть в комитеты для рассмотрения во втором чтении. Об этом сообщил вице-спикер парламента Нурланбек Азыгалиев.

По его словам, такое предложение поступило от заместителя председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чынгыза Ажибаева.

«Вы знаете, мы этот законопроект рассматривали несколько раз. Поступали предложения от депутатов. В настоящее время у нас есть право рассмотреть его тщательно еще раз на комитетах. Я думаю, что инициаторы законопроекта тоже прислушаются к мнению народа», — сказал Нурланбек Азыгалиев.

В ходе голосования 73 депутата поддержали предложение Чынгыза Ажибаева.