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Власть

Кабмину Кыргызстана могут отдать полномочия по приватизации госсобственности

Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам приватизации государственной собственности».

Документом предусмотрено, что программа приватизации разрабатывается кабмином и утверждается Жогорку Кенешем. При этом Конституцией не предусмотрены полномочия парламента по утверждению программы приватизации государственного имущества. По закону этим должен заниматься кабинет министров.

Инициатор законопроекта депутат Дастанбек Джумабеков. В своем докладе он отметил, что в последние годы наблюдается существенное снижение темпов приватизации.

«Сегодня приватизация рассматривается как инструмент привлечения инвестиций, оптимизации непрофильных активов государственного сектора, пополнения доходной части республиканского бюджета и внедрения корпоративного управления. В этой связи кабинет министров как собственник должен иметь возможность оперативно решать вопросы, связанные с реализацией высвобождаемых объектов недвижимости, долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ, проведением акционирования и IPO государственных компаний, передачей активов в уставные капиталы государственных компаний», — подчеркнул нардеп.

По словам заместителя директора Госагентства по управлению госимуществом Эльданы Сатаровой, с 2022 года продано только четыре объекта.

«На законопроекты, написанные депутатами Жогорку Кенеша, в 90 процентах мы получаем всегда отрицательное заключение. А когда кабинету министров самим нужен законопроект, то они сразу поддерживают. Вот сейчас смотрю на этот законопроект прям все хорошо написали, по пунктам», — отметила депутат Камила Талиева.

Она добавила, что еще год назад давала задание ФУГИ, но ответа до сих пор не получила.

«Я вам одно задание давала о стратегических объектах, уже год прошел. Но ответа не получила. Даете информацию только тогда, когда вам надо», — возмутилась нардеп.

После долгих обсуждений депутаты парламента одобрили законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286543/
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