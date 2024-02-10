Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом

Правительство скоро полностью перейдет к электронному формату работы. Об этом президент Садыр Жапаров сказал в интервью агентству «Кабар».

По его словам, с 2007-2008 года он использует для доступа в интернет телефоны iPhone, а позже перешел на iPad и ноутбук.

Глава государства отметил, что эта современная техника очень удобна при многозадачности. Нет необходимости в бумаге и ручке.

«Она содержит всю информацию. Можно открыть архив и найти там нужную информацию 5-10-летней давности. Всегда рядом в любое время любая нужная информация и любой материал. Кроме того, планшет напоминает обо всех отмеченных и записанных в заметках ежедневных задачах.

Утром открываешь список задач: «Какие вопросы следует вынести на рассмотрение правительства, министерств и регионов?», «Какие инициативы необходимо реализовать сегодня?», «Какие меры нужно принять во внутренней и внешней политике?» Садыр Жапаров

Вспоминаешь все и структурируешь свою работу. Соответственно, распределяешь задачи между всеми. Работа продвигается оперативно», — сказал он.

Президент добавил, что в онлайн-режиме наблюдает за рядом государственных стратегических учреждений, таких как «Кумтор», таможенные посты и ситуационный центр. По его словам, он уже два года требует от всех в правительстве перейти от бумаг к цифре. К сожалению, некоторые министерства еще не завершили этот процесс и хромают.

А кто говорит «всегда ходит с планшетом», это те, кто отстал от жизни. Они не осознают ценности компьютера и современных технологий. На таких я не обращаю внимания. Садыр Жапаров

Он заметил, что отказ от бумаги частью госорганов уже позволил сократить расходы бюджета почти в два раза за один год: с 441 миллиона сомов в 2022-м до 230 миллионов в 2023-м.

«Это свидетельствует о том, что половина государственных учреждений уже перешла на цифру. Если мы добьемся полного перехода, то 230 миллионов сомов, потраченных в прошлом году, также будут сэкономлены», — сказал глава государства.

Он отметил, что сегодня все развитые страны перешли на цифровые технологии. Они выполняют работу, используя смартфон или компьютер. А в Кыргызстане, к примеру, чтобы получить справку, до сих пор ходят в айыл окмоту или центры обслуживания населения.

«Вместо этого вы можете зарегистрироваться в сети «Түндүк» и получать любую справку сидя дома. Оплачивать коммунальные услуги можно так же, не выходя из дома, с помощью компьютера или смартфона. В настоящее время для этого созданы все условия. Все, что нужно нашим гражданам, — это приложить немного усилий. Если бы они зарегистрировались в сети «Түндүк», они бы быстро научились ею пользоваться», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он добавил, что в скором времени правительство полностью перейдет к электронному формату работы. Сотрудники будут обязаны использовать электронные документы вместо беготни с бумагами между министерствами и администрацией.