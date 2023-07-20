Садыр Жапаров в Медине посетил мечеть пророка Мухаммеда

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Масджид ан-Набави (мечеть пророка Мухаммеда) в Медине в рамках рабочей поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

После молитвы, совершенной Садыром Жапаровым в Масджид ан-Набави, ему был открыт доступ к месту захоронения пророка Мухаммеда (САВ).

«Президент вознес мольбу за благополучие кыргызского народа и процветание страны», — отмечает его пресс-служба.

Аль-Масджид ан-Набави (мечеть пророка Мухаммеда) — крупнейшая мечеть в Медине (Саудовская Аравия) и вторая святыня ислама после Заповедной мечети в Мекке. Является второй самой крупной мечетью в мире и местом погребения пророка Мухаммеда (САВ).