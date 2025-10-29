17:27
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

«Прошу понять и простить»: гражданин извинился и навсегда ушел из TikTok

Гражданин Кыргызстана Тилек Жумабеков, прославившийся после публикации видео в TikTok, где позволил себе нелестные высказывания в адрес руководства страны и сограждан, неожиданно сменил тон. После обстоятельной беседы с правоохранительными органами мужчина записал новое видео — уже с покаянным выражением лица.

«Прошу понять и простить. Больше я в TikTok не ходок», — заявил Тилек Жумабеков, сложив руки и пообещав впредь быть примерным пользователем Сети, если, вообще, туда вернется.

По словам мужчины, видео с критикой он снял «по ошибке» и теперь осознал, что «в интернете тоже есть закон».

Правоохранители, в свою очередь, ограничились профилактической беседой — похоже, весьма убедительной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348986/
просмотров: 1230
Версия для печати
Материалы по теме
Биньямин Нетаньяху извинился перед премьер-министром Катара за удар по Дохе
Азербайджан ждет от РФ, что она возьмет на себя ответственность за крушение AZAL
Убийство Айзирек. Брата блогера, оскорбившего женщину, задержали за угрозы
Убийство Айзирек. Извинение блогера считают недостаточным и требуют его привлечь
В Японии на ЭКСПО-2025 турист заставил извиняться охранника на коленях
Дональд Трамп будет допускать на брифинги инфлюенсеров и тиктокеров
Авиакатастрофа в Актау. Путин принес извинения президенту Азербайджана
Отключение света. Глава Минэнерго попросил прощения у кыргызстанцев
Командир талибов извинился перед Эмомали Рахмоном и таджикским народом
Муфтий Кыргызстана осудил мужчин, танцующих в TikTok в нижнем белье
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Бизнес
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
29 октября, среда
17:22
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед...
17:17
В Ошской области начальника и инспектора Ветслужбы заподозрили в вымогательстве
17:15
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
17:06
Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
17:04
Быстро и экологично. Как самокаты меняют транспортную культуру Бишкека