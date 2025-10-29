«Прошу понять и простить»: гражданин извинился и навсегда ушел из TikTok

Гражданин Кыргызстана Тилек Жумабеков, прославившийся после публикации видео в TikTok, где позволил себе нелестные высказывания в адрес руководства страны и сограждан, неожиданно сменил тон. После обстоятельной беседы с правоохранительными органами мужчина записал новое видео — уже с покаянным выражением лица.

«Прошу понять и простить. Больше я в TikTok не ходок», — заявил Тилек Жумабеков, сложив руки и пообещав впредь быть примерным пользователем Сети, если, вообще, туда вернется.

По словам мужчины, видео с критикой он снял «по ошибке» и теперь осознал, что «в интернете тоже есть закон».

Правоохранители, в свою очередь, ограничились профилактической беседой — похоже, весьма убедительной.