Мусор на дне озера Иссык-Куль. Садыр Жапаров призвал соблюдать чистоту

Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев соблюдать чистоту во время отдыха на Иссык-Куле. Видео с водолазами МЧС, которые не первый день пытаются очистить дно озера, глава государства опубликовал на Facebook.

По его словам, в основном люди бросают в озеро пластиковые бутылки с песком. Каждый раз водолазы поднимают со дна до 50 килограммов мусора.

Садыр Жапаров, комментируя ролик, отметил, что чистота зависит от каждого человека.

«Два месяца сотрудники МЧС не могут почистить озеро. Чистота ведь от нас зависит. Почему мы такие равнодушные? Мы сами мусорим, а потом чистоту от властей требуем. Я прошу сохранять чистоту. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Каждый человек обязан не только сам соблюдать порядок, но и от других его требовать. Пожалейте труд этого человека», — написал он.