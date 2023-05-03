04:39
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Власть

Мусор на дне озера Иссык-Куль. Садыр Жапаров призвал соблюдать чистоту

Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев соблюдать чистоту во время отдыха на Иссык-Куле. Видео с водолазами МЧС, которые не первый день пытаются очистить дно озера, глава государства опубликовал на Facebook.

По его словам, в основном люди бросают в озеро пластиковые бутылки с песком. Каждый раз водолазы поднимают со дна до 50 килограммов мусора.

Садыр Жапаров, комментируя ролик, отметил, что чистота зависит от каждого человека.

«Два месяца сотрудники МЧС не могут почистить озеро. Чистота ведь от нас зависит. Почему мы такие равнодушные? Мы сами мусорим, а потом чистоту от властей требуем. Я прошу сохранять чистоту. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Каждый человек обязан не только сам соблюдать порядок, но и от других его требовать. Пожалейте труд этого человека», — написал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/264694/
просмотров: 6452
Версия для печати
Материалы по теме
Президент принял секретарей совбезов регионального диалога по афганской проблеме
Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа
Законодательство о выборах депутатов местных кенешей будут менять
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Президент направил обращение в честь 35-летия вывода войск из Афганистана
Индийской Hinduja Group предложили инвестировать в Кыргызстан
На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
Правителя Дубая пригласили посетить Кыргызстан с визитом
Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners
Садыр Жапаров на Всемирном правительственном саммите. Главное из речи президента
Популярные новости
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он&nbsp;легализовал Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
В&nbsp;Алматы у&nbsp;кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры&nbsp;&mdash; депутат В Алматы у кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры — депутат
На&nbsp;телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о&nbsp;связях депутатов с&nbsp;Матраимовым На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым
Закон об&nbsp;иноагентах. ЕС&nbsp;попросили приостановить торговые преференции для&nbsp;КР Закон об иноагентах. ЕС попросили приостановить торговые преференции для КР
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
18 февраля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 февраля, суббота
21:57
Пропавший 84 года назад грузовой корабль нашли в США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: в Бишкеке без осадков
20:05
Сход снежных лавин. Автодорога Каракол — Энилчек временно закрыта
19:24
Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на производстве в 2023 году
17:58
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии карманных краж. Один из них член ОПГ