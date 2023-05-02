О давлении со стороны руководителя рассказал экс-сотрудник института омбудсмена

Омбудсмен Атыр Абдрахматова создала нездоровую обстановку в институте акыйкатчи. Об этом на пресс-конференции заявил его бывший сотрудник Азим Акматов.

Он отметил, что выступает от имени действующих работников правозащитной организации, так как государственные служащие не имеют права публично критиковать руководителей.

«Я вам открыто говорю: она позволяла себе приходить на работу после обеда. За год ни одно совещание не проводилось вовремя. В прошлом году прошло 20-летие с момента создания института омбудсмена. В честь даты не было организовано ни одного мероприятия, награждения, публикаций. Все праздники были под запретом, даже 8 Марта. Вход и выход в здание института по чиповым карточкам. Атыр Абдрахматова еще положила журнал, где надо было расписываться», — говорит Азим Акматов.

По его словам, только четыре сотрудника института, уволенные Атыр Абдрахматовой, выступают против нее. Остальные сами ушли с работы после неоднократного давления со стороны руководителя.

«Мы узнали по итогам решения фракции и комитета парламента, что некоторые командировки главного правозащитника страны были оплачены дважды. Например, поездку в Бельгию оплатили и принимающая сторона, и госбюджет», — сказал Азим Акматов.

Отметим, международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к парламенту Кыргызстана. В заявлении говорится, что Жогорку Кенеш не должен увольнять уполномоченного по правам человека в республике Атыр Абдрахматову до истечения пятилетнего срока со дня ее назначения и вмешиваться в ее работу.

Напомним, в своем докладе о ситуации с защитой прав человека в Кыргызстане омбудсмен отметила, что наличие альтернативного мнения и возможность его свободного выражения — основа права на свободу слова. По ее словам, государственные органы должны в первую очередь проявлять политическую зрелость и мудрость, отказываясь от нетерпимости к альтернативным мнениям.

Акыйкатчи считает, что государству важно создать условия для активной и свободной деятельности журналистов, исключить возможность злоупотребления правоохранительными органами своими полномочиями и возможностями для оказания давления на медиа.

Атыр Абдрахматова 2 марта 2022-го была избрана омбудсменом. В Кыргызстане она стала первой женщиной, занявшей этот пост.