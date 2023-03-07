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Власть

Айгуль Жапарова посетила образовательные учреждения в Москве

Первая леди Айгуль Жапарова в рамках участия в первом кыргызско-российском женском форуме «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего» посетила образовательные учреждения в Москве. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, в Российской академии музыки имени Гнесиных и Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Айгуль Жапарова провела беседу с кыргызскими студентами, обучающимися в них. Она отметила, что ребята имеют возможность получать качественное образование в лучших высших учебных заведениях России.

«Молодежь как неотъемлемая часть общества всегда играла и будет играть важную роль в развитии народа и государства», — отметила первая леди и пожелала учащимся из Кыргызстана больших успехов в учебе.

Кыргызские студенты, обучающиеся в этих учебных заведениях, исполнили известные композиции и представили краткую театральную постановку.

Айгуль Жапарова также поблагодарила за неустанный труд и профессиональное мастерство профессорско-преподавательский состав этих образовательных учреждений.

Далее первая леди посетила школу № 1253, где ознакомилась с процессом организации школьного питания.

Ей рассказали об успешно работающей современной системе организации питания, которую обеспечивает одна из местных компаний. В частности, представлена информация о каждом этапе, который проходит продукт, прежде чем попасть на пищеблок образовательного учреждения. В учебном заведении отметили, что особое внимание уделяется гарантии безопасности блюд, попадающих на столы к детям. Не более 24 часов от отгрузки блюда с комбината до тарелки школьника. Кроме того, родители учащихся могут сами во всем убедиться в любой момент.

Горячим бесплатным завтраком обеспечиваются все учащиеся начальных классов, включая льготные категории обучающихся, получающих начальное общее образование.

В завершение Айгуль Жапаровой предложили пообедать по всем правилам в столовой данного учреждения, чтобы она лично ознакомилась с российским процессом организации школьного питания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260233/
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