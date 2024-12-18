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Общество

Айгуль Жапарова приняла участие в открытии выставки скульптора Тамилы Маматовой

Первая леди страны Айгуль Жапарова посетила открытие выставки известного скульптора Тамилы Маматовой «Ритмы жизни», которая проходит в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Тамила Маматова — отличник культуры КР, лауреат Государственной премии имени Чингиза Айтматова.

В экспозиции представлены 37 уникальных работ автора и их фотографии.

На открытии прошел аукцион, 30 процентов выручки от проданных работ передадут ОФ «Права защиты детей и сирот».

Тамила Маматова родилась в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Первое художественное образование получила в Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова, второе — в Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге.

Создала трехметровую скульптуру народного писателя Чингиза Айтматова, мемориал кинорежиссера Геннадия Базарова.

Бюст актрисы Таттыбубу Турсунбаевой, изготовленный Тамилой Маматовой, установили в фойе Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314520/
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