Первая леди Кыргызстана показала фото своего похода к озеру Кель-Суу. Снимки Айгуль Жапарова опубликовала на своей странице в Facebook.

«В этом году сразу две кыргызстанки покорили высочайшую вершину мира — Эверест. Подняться на такую высоту — это не просто достижение, это настоящий вызов, требующий силы, воли и веры. Мы не поднимались на Эверест, но в последние дни нам посчастливилось побывать на Кель-Суу, Коль-Торе и Сон-Куле», — написала она.

По словам первой леди, каждый раз, оказываясь среди наших гор, она чувствует не только силу природы, но и внутреннюю наполненность, вдохновение.

«Горы занимают около 94 процентов территории Кыргызстана, и они неотъемлемая часть нашей идентичности. Как кыргызская женщина, я особенно чувствую эту связь. Горы — это не просто природа, это наша сила. Призываю каждого чаще бывать в горах: почувствовать их энергию, увидеть озера, в которых отражается небо, и напомнить себе, как прекрасна наша страна», — призывает Айгуль Жапарова.

Она призналась, что ее также вдохновляют люди, которые там живут и работают, особенно женщины. Несмотря на суровый климат, высоту, удаленность, они каждый день трудятся с невероятной преданностью, стойкостью и любовью к своей земле.