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Власть

Очень красиво. Айгуль Жапарова посетила Харбинский фестиваль ледяных скульптур

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в КР Лю Цзьньпин посетили Харбинский фестиваль ледяных скульптур.

Супруге президента показали ледяные скульптуры в рамках фестиваля «Большой мир льда и снега» и построенную изо льда центральную площадь Ала-Тоо.

Ледовый парк разделен на девять зон, здесь представлены ледовые и снежные скульптуры, посвященные 42 странам и трем регионам, входящим в Олимпийский совет Азии.

Харбинский фестиваль ледяных скульптур — это международный фестиваль снежных и ледяных скульптур, который проводится в китайском Харбине с 1963 года.

Его называют крупнейшим на планете: только здесь можно увидеть самые большие в мире фигуры, искусно вырезанные изо льда и подсвеченные тысячами разноцветных огней.

Фестиваль начинается с конца декабря и длится до конца февраля. Для создания скульптур используют ледяные замерзшие блоки из местной реки Сунгари.

В программу фестиваля также включены традиционные зимние развлечения: катание на лыжах и коньках, на снежных горках и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319325/
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