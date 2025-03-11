Айгуль Жапарова и Джамиля Исаева вошли в топ-50 самых влиятельных женщин

Топ-50 самых влиятельных женщин в политике на постсоветском пространстве традиционно опубликовал Telegram-канал «Преемник».

В списке оказались две представительницы Кыргызстана — первая леди страны Айгуль Жапарова и заместитель торага Жогорку Кенеша Джамиля Исаева.

Рейтинг 50 самых влиятельных женщин возглавила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан на втором месте. Светлана Медведева (Россия) замыкает тройку лидеров.

В топ также вошли супруги глав Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Армении, Украины, Южной Осетии, мать главы Туркменистана. В списке также есть дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева и дочь Эмомали Рахмона Озода Рахмон.

Претенденток отбирали по таким критериям, как степень системного влияния на политические процессы на постсоветском пространстве; элитная поддержка и/или близость к главе государства; формальный статус или должность; степень влияния на другие политические персоны и публичность.

Айгуль Жапарова в 2024 году также вошла в этот топ-50 самых влиятельных женщин бывшего СССР.