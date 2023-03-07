Садыру Жапарову рассказали о состоянии сельского хозяйства Кыргызстана

Садыр Жапаров принял министра сельского хозяйства страны Аскарбека Джаныбекова. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Главе государства рассказали о текущей деятельности министерства и планах по проведению очередной весенне-полевой кампании.

Согласно отчету Аскарбека Джаныбекова, по итогам 2022 года прирост валового продукта в агропромышленном секторе более чем на 7 процентов выше, чем в 2021-м. Проводится достаточная работа в рамках обеспечения отпуска фермерам сертифицированных семян и снабжению минеральными удобрениями.

В КР есть достаточные запасы горюче-смазочных материалов, которые реализуются фермерам по сниженным ценам. Ожидается увеличение количества передаваемой в лизинг сельскохозяйственной техники. Начались ирригационные работы по расчистке и ремонту поливных каналов, за счет чего планируется снизить потери влаги и, соответственно, увеличить объемы полива орошаемых полей.

Запланированы долгосрочные мероприятия по восстановлению деградирующих горных пастбищ. Ведется активная доработка новых редакций Земельного и Водного кодексов.

Министр сельского хозяйства также отметил увеличение объемов экспорта отечественной агропродукции и улучшение ее конкурентоспособности на внешних рынках.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул значимую роль агропромышленного комплекса в обеспечение продовольственной безопасности страны и снабжении населения доступной продукцией, в связи с чем государство оказывает большую поддержу для его развития.

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Глава государства подчеркнул необходимость оказания государственной поддержки сельскохозяйственным производителям республики для своевременного проведения весенних полевых работ и дальнейшего развития животноводства, в связи с чем отметил важность своевременного обеспечения фермеров и производителей доступными целевыми кредитами.

Президент Садыр Жапаров поручил министру усилить контроль за предоставлением льготных кредитов, которые должны доходить конкретно до фермеров и сельскохозяйственных производителей, при этом не допускать коррупционных проявлений в виде выдачи денежных средств на иные цели.