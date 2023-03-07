04:09
USD 87.48
EUR 95.60
RUB 1.04
Власть

Садыру Жапарову рассказали о состоянии сельского хозяйства Кыргызстана

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров принял Аскарбека Жаныбекова

Садыр Жапаров принял министра сельского хозяйства страны Аскарбека Джаныбекова. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Главе государства рассказали о текущей деятельности министерства и планах по проведению очередной весенне-полевой кампании.

Согласно отчету Аскарбека Джаныбекова, по итогам 2022 года прирост валового продукта в агропромышленном секторе более чем на 7 процентов выше, чем в 2021-м. Проводится достаточная работа в рамках обеспечения отпуска фермерам сертифицированных семян и снабжению минеральными удобрениями.

В КР есть достаточные запасы горюче-смазочных материалов, которые реализуются фермерам по сниженным ценам. Ожидается увеличение количества передаваемой в лизинг сельскохозяйственной техники. Начались ирригационные работы по расчистке и ремонту поливных каналов, за счет чего планируется снизить потери влаги и, соответственно, увеличить объемы полива орошаемых полей.

Запланированы долгосрочные мероприятия по восстановлению деградирующих горных пастбищ. Ведется активная доработка новых редакций Земельного и Водного кодексов.

Министр сельского хозяйства также отметил увеличение объемов экспорта отечественной агропродукции и улучшение ее конкурентоспособности на внешних рынках. 

Президент Садыр Жапаров подчеркнул значимую роль агропромышленного комплекса в обеспечение продовольственной безопасности страны и снабжении населения доступной продукцией, в связи с чем государство оказывает большую поддержу для его развития.

Читайте по теме
Плодородие почвы стремительно ухудшается. Как нам не остаться без урожая

Глава государства подчеркнул необходимость оказания государственной поддержки сельскохозяйственным производителям республики для своевременного проведения весенних полевых работ и дальнейшего развития животноводства, в связи с чем отметил важность своевременного обеспечения фермеров и производителей доступными целевыми кредитами.

Президент Садыр Жапаров поручил министру усилить контроль за предоставлением льготных кредитов, которые должны доходить конкретно до фермеров и сельскохозяйственных производителей, при этом не допускать коррупционных проявлений в виде выдачи денежных средств на иные цели.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260218/
просмотров: 3537
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане отмечается рост производства шерсти и куриных яиц
Больше 600 тысяч тонн молока произвели в Кыргызстане с начала года
В Кыргызстане производство мяса увеличилось на 2,1 тысячи тонн
Минсельхоз тратит деньги проекта по пастбищам не по назначению, считает депутат
Продовольственная безопасность на 90 процентов зависит от орошаемых земель
В Кыргызстане снизились цены на минеральные удобрения
В Кыргызстане достаточно ГСМ для проведения весенних полевых работ
В Минсельхозе рассказали, что и в каких объемах засеяли в этом году
В отношении чиновников Минсельхоза возбудили уголовное дело
Акылбек Жапаров раскритиковал работу Минсельхоза. Не увидел реальной работы
Популярные новости
Операция &laquo;кустуризация&raquo;. Кто на&nbsp;новенького? Операция «кустуризация». Кто на новенького?
Дулька депутатского гнева. Кайрат Примбердиев ответил Кундузбеку Сулайманову Дулька депутатского гнева. Кайрат Примбердиев ответил Кундузбеку Сулайманову
Нас позорят. Кундузбек Сулайманов возмущен, что артист ходит с&nbsp;дулькой на&nbsp;голове Нас позорят. Кундузбек Сулайманов возмущен, что артист ходит с дулькой на голове
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 июня
Бизнес
Акция в&nbsp;O!Store на&nbsp;Иссык-Куле: каждую неделю&nbsp;&mdash; новые скидки на&nbsp;смартфоны Акция в O!Store на Иссык-Куле: каждую неделю — новые скидки на смартфоны
Выпускники IT-курсов от&nbsp;Beeline готовы покорять цифровой мир Выпускники IT-курсов от Beeline готовы покорять цифровой мир
MEGA организовала ребятам из&nbsp;детских домов поездку на&nbsp;Иссык-Куль MEGA организовала ребятам из детских домов поездку на Иссык-Куль
MEGAкрутая викторина: Стал известен третий обладатель Tesla MEGAкрутая викторина: Стал известен третий обладатель Tesla
20 июня, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 июня, понедельник
23:43
Изображение неанонсированного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5 появилось в Сети
23:10
Грузчиков и водителей ищут муниципальные предприятия Бишкека
22:50
В селе Александровка мусорный полигон уже занял фермерские поля
22:18
Владельцы коттеджей возмущены указом Садыра Жапарова о доступе к пляжам
21:48
Сразу две акции «Свеча памяти» пройдут в Бишкеке