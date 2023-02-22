Новый закон о СМИ. Члены рабочей группы представили свои предложения

Члены рабочей группы по доработке нового закона «О СМИ» представили свои предложения. Накануне они отправили их разработчику законопроекта — начальнику управления правового обеспечения администрации президента и кабмина Мурату Укушеву.

Представители медиасектора — журналисты и эксперты — предлагают исключить обязательную регистрацию и перерегистрацию в качестве средств массовой информации, в частности веб-сайтов. Как пояснили члены рабочей группы, все СМИ на сегодня уже зарегистрированы как юридические лица — ОсОО, ИП, общественные фонды и объединения.

«Они платят налоги наравне со всеми юрлицами. Регистрация в качестве СМИ не дает никаких послаблений или льгот, а лишь будет использоваться как рычаг давления на независимые средства массовой информации», — отметил глава ОО «Журналисты» Нурдин Дуйшенбеков.

В проекте закона также прописан запрет на критику должностных лиц, что является прямой цензурой. Это нарушение Конституции КР, она недопустима. Члены рабочей группы также настаивают на исключении этих норм.

В целом, как считают юристы и медиаэксперты, из проекта закона стоит убрать понятие веб-сайта.

«Понятие «веб-сайт» не может подпадать под определение СМИ, поскольку «веб-сайт» — это страница или набор связанных по смыслу страниц, на которых размещается текстовая или графическая информация, в том числе изображения, видео или анимации, то есть это место или площадка в сети Интернет, используемая СМИ для распространения продукции.

Отнесение веб-сайта к СМИ должно основываться на определенных критериях, по которым определяется наличие статуса СМИ и/или журналиста. Однако проект закона не содержит никаких критериев или характеристик, на основании которых правоприменитель может установить наличие статуса СМИ у блога или веб-сайта», — отметили юристы.

В законе также много отсылочных норм и расплывчатых формулировок. Члены рабочей группы настаивают на более конкретных формулировках. «Складывается впечатление, что авторы законопроекта не понимают специфику работы СМИ. Это становится очевидным уже с первых статей, где приводятся основные понятия, такие как редактор, главный редактор, редакция, издатель и другое. Изменений требует и раздел об ответственности собственников и сотрудников редакций», — отметила член рабочей группы и глава Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Тамара Валиева.

Напомним, администрация президента представила уже третий вариант проекта закона «О СМИ». Все редакции документа подготовлены без учета замечаний и предложений медиасообщества, юристов и журналистов.

Изначально эксперты Института медиа полиси и правовой клиники «Адилет», проанализировав проект закона, отмечали, что он существенно ограничивает права на свободу слова, информации и СМИ.

Активное обсуждение документа привело к образованию рабочей группы по доработке проекта закона. Она создана по распоряжению президента 7 декабря 2022-го.

9 января 2023 года чиновники представили медиасообществу новый вариант законопроекта. Он обязывает популярных блогеров регистрироваться, а также накладывает на них обязанности СМИ, что, по мнению экспертов, безусловно, повлечет ограничение свободы слова и выражения мнения, будет сдерживать критические дискуссии по вопросам, представляющим общественный интерес.

В третьем варианте норму о блогерах исключили, но остальные предложения медиасообщества не учли.

Члены рабочей группы также подготовили свои возражения на концепцию проекта закона.