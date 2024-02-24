Репрессивные законы о неправительственных организациях и СМИ представляют собой серьезный удар по демократическому будущему Кыргызстана. Об этом заявила международная некоммерческая сеть CEE Bankwatch Network, которая занимается мониторингом деятельности международных финансовых организаций.

Как отмечается, Кыргызстан — одна из немногих стран Центральной Азии с активным и динамичным гражданским обществом, представленным сильными правозащитниками и активными группами по защите окружающей среды и социальным проблемам. Однако в прошлом году правительство республики предложило два репрессивных закона о неправительственных организациях и СМИ, которые представляют собой серьезный удар по демократическому будущему страны.

Если оба законопроекта будут одобрены парламентом на предстоящем третьем и последнем слушании, они введут более жесткий контроль над регистрацией и постоянным присутствием неправительственных организаций и средств массовой информации. Это повлияет на возможность многих кыргызстанских организаций получить доступ к финансовой поддержке международных доноров, которая в противном случае была бы недоступна на местном уровне. Предлагаемые законы, которые ущемляют права на свободу выражения мнений, объединений и собраний, также предусматривают суровое наказание и санкции, включая тюремное заключение до пяти лет.

Кыргызстанские журналисты также подвергаются все большему давлению, сообщая о постоянных преследовании и репрессиях, а в отношении нескольких независимых СМИ возбуждены уголовные дела. В прошлом году суд КР постановил прекратить деятельность радио «Азаттык». В январе 2024-го против местных СМИ возбуждены новые дела, а также арестованы несколько известных журналистов, ранее участвовавших в антикоррупционных расследованиях. А в феврале тот же суд вынес решение о ликвидации Kloop Media.

Как подчеркивает организация, в своем стремлении к дальнейшему экономическому развитию Кыргызстан на протяжении многих лет в значительной степени полагался на международные инвестиции, получая миллионы евро финансовой помощи от крупных европейских и азиатских институтов развития. По последним данным, в 2023 году объем заимствований у международных финансовых институтов вырос на $258,5 миллиона.

Гражданское общество играет решающую роль в снижении рисков реализации инвестиционных проектов. Вовлечение общественности обеспечивает прозрачность и укрепляет доверие между сообществами. Участие гражданского общества в мониторинге инвестиций помогает выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях и находить альтернативные решения.

В конце прошлого года Bankwatch направила официальное письмо в три крупнейших банка развития, работающих в стране, — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР). В письме к руководству банков организация выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся в КР. Банкам было настоятельно рекомендовано активизировать совместные усилия, чтобы донести до правительства, что предлагаемые законы ставят под угрозу демократическое направление развития республики и будущий экономический рост.

В частности, некоммерческая сеть призвала предпринять следующие шаги:

призвать всех партнеров по развитию и доноров скоординировать усилия, чтобы дать понять, что нынешние законодательные меры в отношении неправительственных организаций противоречат духу и принципам помощи развитию Кыргызской Республики;

активизировать работу существующего Координационного совета партнеров по развитию путем совместной разработки и принятия конкретных предложений и рекомендаций для правительства Кыргызской Республики, включая четкие условия для их реализации;

содействовать более систематическому взаимодействию между международными донорами, партнерами и местным гражданским обществом;

разработать и донести до общественности конкретные позиции по поводу принятия репрессивного законодательства в ходе двусторонних переговоров с правительством, поделиться этими позициями с национальным гражданским обществом и по возможности опубликовать их.

Как отмечает Bankwatch, эти финансовые институты должны подтвердить свою позицию относительно потенциальных рисков, которые нынешняя ситуация представляет для международных инвестиций в страну. Они должны донести до правительства КР необходимость согласования целей инвестиционных проектов с потребностями граждан и настоять на том, что значимое участие общественности при сильном гражданском обществе имеет решающее значение для успешной реализации проектов.

Всемирный банк, в частности, должен отслеживать риски, связанные с новыми предлагаемыми законами, и внедрять эффективные меры и процедуры для оценки и смягчения таких рисков и воздействий, чтобы обеспечить соответствие проекта его экологическим и социальным стандартам.

С 1992-го ЕБРР инвестировал в Кыргызстан около 900 миллионов евро в рамках проектов, направленных на поддержку частного сектора, переход к зеленой экономике и создание устойчивой инфраструктуры.

Важно помнить: политический мандат ЕБРР предусматривает, что государства, в которых он осуществляет свою деятельность, должны придерживаться демократического курса. В своем ответе на письмо Bankwatch региональный директор ЕБРР Айтен Рустамова заверила в намерении банка «рассмотреть вопросы, связанные с последними политическими событиями в КР, в своей новой страновой стратегии», которая в настоящее время находится на стадии разработки.

«Bankwatch продолжит внимательно следить за развитием событий. Надеемся, экологические и социальные риски будут отражены с одинаковой важностью, что укрепит приверженность банка достижению своих целей и поможет Кыргызстану вернуться на демократический путь», — заметила в заявлении координатор организации по Центральной Азии Полина Веретельникова.