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Власть

Законопроект о СМИ. Чиновники разработают новый документ

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики разработают новый законопроект «О СМИ». Об этом на встрече с членами рабочей группы сообщил глава ведомства Алтынбек Максутов.

По его словам, работу завершат в течение двух месяцев, после чего документ будет направлен в администрацию президента.

Чиновник отметил, что выступает против усложнения регистрации СМИ и министерство готово конструктивно работать с рабочей группой.

В рабочую группу по разработке проекта закона вошли юрист Института медиа полиси Нурбек Сыдыков, основатель издания Kaktus.media Дина Маслова, сотрудник «Азаттыка» Кубат Оторбаев, а также главный продюсер телеканала Next TV Дмитрий Ложников. В группу также вошли депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев и юрист Акмат Алагушев. Ее возглавил замглавы Минкульта Чынгыз Эсенгул уулу.

Напомним, в начале марта президент страны провел закрытую встречу с руководителями ведущих СМИ и известными журналистами. Представители масс-медиа подняли среди прочего вопрос о законе о СМИ. Садыр Жапаров пообещал разобраться.

13 марта его пресс-секретарь Аскат Алагозов сообщил, что по поручению главы государства законопроект о средствах массовой информации отозван.  

«По итогам встречи, заслушав информацию от представителей СМИ, и с учетом поступивших от них предложений относительно данного законопроекта президент Садыр Жапаров поручил доработать указанный проект закона», — написал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290291/
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