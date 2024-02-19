Новый закон о СМИ. Дастан Бекешев назвал документ драконовским

Сегодня на комитете по бюджету, экономической и фискальной политике в первом чтении будет рассматриваться законопроект о СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

«Это драконовский законопроект, которым хотят легко и просто приостанавливать деятельность и закрывать СМИ, вводить аккредитацию и не допускать тех, кто не аккредитован, что является абсолютно не конституционным. Это я так считаю, администрация президента считает по-другому», — сказал он.

Отметим, законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.