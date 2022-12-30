В Нарынской области реализуют пилотный проект по ирригации

С 1 января 2023-го по 31 декабря 2024 года реализуют пилотный проект по организации комплексного содержания и развития ирригационных систем, систем питьевого водоснабжения, управления пастбищами в айыльных аймаках, расположенных на территории Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках проекта создадут единую систему сбора, администрирования и распределения платежей, взимаемых для обеспечения эксплуатации, содержания и развития ирригационных систем, систем питьевого водоснабжения в сельской местности, а также улучшения пастбищ и пастбищной инфраструктуры.

Промежуточный анализ хода реализации пилотного проекта будет подведен до 31 декабря 2023 года.

Итоговые результаты пилотного проекта с возможностью дальнейшего распространения полученного опыта на айыльные аймаки других областей подведут до 1 февраля 2025 года.