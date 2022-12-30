Садыр Жапаров принял нового посла США. Обсуждали сотрудничество двух стран

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент принял верительную грамоту от посла и поздравил с началом дипломатической миссии в Кыргызстане. Состоялся обмен мнениями по актуальным направлениям двустороннего сотрудничества.

Садыр Жапаров отметил готовность Кыргызстана к взаимодействию с США на обоюдовыгодной основе, выразив уверенность, что богатый дипломатический опыт Лесли Вигери поможет укреплению двусторонних отношений.

Лесли Вигери отметил дружественные отношения двух государств и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении партнерства в различных сферах.

Стороны отметили готовность к развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества.