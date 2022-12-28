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Власть

ГКНБ: Камчи Кольбаев подтвердил факт встречи с Омурбеком Бакировым

Пресс-центр Госкомитета национальной безопасности прокомментировал высказывание депутата парламента Омурбека Бакирова, опровергающего встречу и всякие связи с Камчи Кольбаевым.

По информации ведомства, в рамках соответствующего уголовного дела был проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установлен факт встречи депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова с кримавторитетом Камчыбеком Асанбеком.

В ходе допроса Камчыбек Асанбек подтвердил факт встречи.

Пресс-центр ГКНБ

«Таким образом, депутат Омурбек Бакиров, делая не соответствующие действительности заявления, умышленно вводит в заблуждение общественность. ГКНБ также призывает общественность трезво оценить ситуацию, не верить в популистские высказывания парламентария», — проинформировали в ведомстве.

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Пусть докажут. Омурбек Бакиров прокомментировал связь с Камчи Кольбаевым

Отметим, ранее депутат парламента Омурбек Бакиров заявил 24.kg, что никакой связи с Камчи Кольбаевым у него нет. Он подтвердил, что 25 декабря действительно ездил на Иссык-Куль и был в центре отдыха «Барс».

«Это общественное место, где мы взяли кумыс. Мы посмотрели коттеджи, чтобы в новом году отдохнуть там. Информация о том, что я виделся с Камчи Кольбаевым, не соответствует действительности. Если у них (ГКНБ. — Прим. 24.kg) есть доказательства, пусть опубликуют видео или фото», — заявил Омурбек Бакиров.

Сегодня пресс-центр ГКНБ распространил информацию о том, что депутат имеет связь с криминальным авторитетом Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаевым).

Напомним, ранее в Жогорку Кенеше разгорелся скандал: Омурбека Бакирова выселили из кабинета. Это случилось сразу после того, как прошло голосование по ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища и по договору между двумя странами об отдельных участках госграницы. 18 депутатов проголосовали против, в том числе Омурбек Бакиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254641/
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