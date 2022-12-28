Мы обязаны хранить нашу священную землю. Садыр Жапаров о решении вопроса границ

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы решить вопросы границ с Таджикистаном мирным, дипломатическим путем», — сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на итоговом заседании кабинета министров.

Он отметил: если власти не решат приграничные вопросы, то целостность государства будет всегда в опасности.

«Тому, к сожалению, пример — последние события. Поэтому с тремя соседними странами определили приграничные вопросы. Прилагаем все усилия, чтобы решить вопросы границ с Таджикистаном мирным и дипломатическим путем. Мы взяли ответственность решить вопросы границ, которые тянулись на протяжении 30 лет», — сказал глава государства.

Мы обязаны хранить священную землю, доставшуюся нам от предков, как зеницу ока, и передать ее следующему поколению в том виде, в котором получили. Садыр Жапаров

Последнее вооруженное вторжение в Кыргызстан со стороны Таджикистана произошло в сентябре этого года. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.