Пусть докажут. Омурбек Бакиров прокомментировал связь с Камчи Кольбаевым

Сегодня пресс-центр ГКНБ распространил информацию о том, что депутат Омурбек Бакиров имеет связь с криминальным авторитетом Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаевым).

По данным ведомства, парламентарий встречался с кримавторитетом в Чолпон-Ате.

Сам Омурбек Бакиров заявил, что никакой связи с Камчи Кольбаевым у него нет. По словам нардепа, 25 декабря он действительно ездил на Иссык-Куль.

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«Я два-три раза в год езжу на Иссык-Куль. На этот раз с помощником был в центре отдыха «Барс». Это общественное место, где мы взяли кумыс. Мы посмотрели коттеджи, чтобы в новом году отдохнуть там. Информация о том, что я виделся с Камчи Кольбаевым, не соответствует действительности. Если у них (ГКНБ. — Прим. 24.kg) есть доказательства, пусть опубликуют видео или фото», — сказал он.

Омурбек Бакиров подтвердил, что его вызывали на допрос в ГКНБ, но речи о кримавторитете не было. «Они просто спросили, ездил ли я на Иссык-Куль, что там делал, с кем встречался. Вопросов о том, был ли там Кольбаев и виделся ли я с ним, не было», — добавил он.

Напомним, ранее в Жогорку Кенеше разгорелся скандал: Омурбека Бакирова выселили из кабинета. Это случилось сразу после того, как прошло голосование по ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища и по договору между двумя странами об отдельных участках госграницы. 18 депутатов проголосовали против, в том числе Омурбек Бакиров.