Пансионат «Алтын Булак» при мэрии Бишкека предлагают отдать на аутсорсинг

Пансионат «Алтын Булак» при мэрии Бишкека может стать проектом государственно-частного партнерства. Об этом стало известно на сессии БГК.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что пансионат не приносит дохода. «Рядом есть пансионат «Радуга», там все хорошо. А «Алтын Булак» рушится. Надо учесть при формировании бюджета на 2023 год: либо его на аутсорсинг передать, или в муниципально-частное партнерство, чтобы был какой-то доход», — сказал он.

Первый вице-мэр Мирлан Байгончоков ответил, что прорабатывается проект в форме ГЧП. «После изучения вопроса будем предлагать инвесторам», — сказал он.

Напомним, пансионат «Алтын Булак» эксплуатируется с 1975 года, и за все время не проводился капитальный ремонт. В пансионате имеются водопровод, канализация, телефонная связь, электроснабжение. Площадь — 3,19 гектара, из них 0,59 — пляжная зона.