Депутатам рассказали, кто заинтересован в модернизации аэропорта «Манас»

В модернизации аэропорта «Манас» заинтересованы еще три страны. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил замдиректора национального агентства по инвестициям Мурадил Баясов.

По его словам, это Турция, Россия, ОАЭ. Всего, примерно, вложить деньги хотят семь-восемь компаний.

Представитель Международной финансовой корпорации (IFC) Эркин Асрандиев сообщил, что инвестор должен вложить в модернизацию $400 миллионов.

«Есть две фазы модернизации — разработка ТЭО уже завершена и передана кабмину. Компания, которая проведет модернизацию, будет управлять воздушной гаванью 28 лет», — сказал Эркин Асрандиев.