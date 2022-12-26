00:45
USD 89.29
EUR 97.03
RUB 1.01
Власть

Депутатам рассказали, кто заинтересован в модернизации аэропорта «Манас»

В модернизации аэропорта «Манас» заинтересованы еще три страны. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил замдиректора национального агентства по инвестициям Мурадил Баясов.

По его словам, это Турция, Россия, ОАЭ. Всего, примерно, вложить деньги хотят семь-восемь компаний.

Представитель Международной финансовой корпорации (IFC) Эркин Асрандиев сообщил, что инвестор должен вложить в модернизацию $400 миллионов.

«Есть две фазы модернизации — разработка ТЭО уже завершена и передана кабмину. Компания, которая проведет модернизацию, будет управлять воздушной гаванью 28 лет», — сказал Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254412/
просмотров: 3877
Версия для печати
Материалы по теме
Авиарейсы между городами Бишкек и Ош возобновили
Аэропорт «Манас» отдал свою дочернюю компанию управделами президента
Автолифты и самоходные трапы для аэропорта «Манас» предоставит Хабаровск
Модернизация канала «Осмон»: доступная вода поможет примирить соседей
К концу октября из Бишкека можно будет летать во Вьетнам
Модернизация аэропорта «Манас». Вопрос о проекте ГЧП остается открытым
Реконструкция региональных аэропортов Кыргызстана. Как идет процесс
Аэропорт «Манас» впервые закупил два собственных самолета за свой счет
В Бишкеке энергетики реконструировали более 2,2 километра кабельной линии
Аэропорт «Манас» создал новую дочернюю авиакомпанию «Асман эйрлайнс»
Популярные новости
Фото Рустама Жапарова с&nbsp;Салимбаем: где и&nbsp;зачем сын президента встречался с&nbsp;ним Фото Рустама Жапарова с Салимбаем: где и зачем сын президента встречался с ним
Выявлены факты продажи мертвечины в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; Ветеринарная служба Выявлены факты продажи мертвечины в Кыргызстане — Ветеринарная служба
Садыр Жапаров: Хватит уже, наверное, обсуждать флаг Садыр Жапаров: Хватит уже, наверное, обсуждать флаг
Президент рассказал, с&nbsp;кем пытался договориться Эмиль Жамгырчиев Президент рассказал, с кем пытался договориться Эмиль Жамгырчиев
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить