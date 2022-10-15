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Власть

Кыргызстан пополнит неприкосновенный запас пшеницей собственного производства

Кыргызстан намерен пополнить неприкосновенный запас пшеницей собственного производства. Об этом на выездном совещании в Чуйской области заявил зместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев.

На совещании обсудили вопросы реализации пилотного проекта по выращиванию собственной зерновой продукции в качестве стратегического запаса страны.

Бакыт Торобаев отметил, что раньше пшеницу закупали в России, но теперь ситуация должна измениться.

«В рамках пилотного проекта планируется, что деньги, заложенные на покупку импортной пшеницы, перенаправят на собственное производство. Аграриям ставят задачу по выращиванию необходимых объемов продовольственной пшеницы, исключающих зависимость от импорта зерна», — сказал Бакыт Торобаев.

По официальным данным, Кыргызстан ежегодно импортирует около 100 тысяч тонн пшеницы для пополнения Фонда госматрезервов.

«В регионах в экспериментальном порядке определят 40 тысяч гектаров пашен, которые будут использовать в пилотном проекте. Фонд матрезервов при МЧС должен обеспечить аграриев семенами, удобрениями и необходимым количеством топлива. Органы местного самоуправления, специалисты Минсельхоза и сотрудники госбанков будут контролировать весь процесс — от вспашки до уборки урожая, выращенного в рамках пилотного проекта», — подчеркнул он.

В рамках следующего этапа Минсельхоз и Фонд госматрезервов совместно с Ассоциацией мукомольных предприятий проведут детальный анализ по закупке зерновых культур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248194/
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