В Баткенской области будут открывать новые заводы, чтобы оттуда не уезжали люди

Бакыт Торобаев встретился с руководителями государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей участия. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Бакыт Торобаев рассказал о проводимой Государственной комиссией по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц в Баткенской области работе. Он отметил, что для восстановления инфраструктурного потенциала, разрушенного в результате недавнего акта вооруженной агрессии со стороны Таджикистана, потребуется объединение всех усилий. В том числе нужна помощь со стороны промышленно-производственного сектора страны.

«Государственные банки и фонды развития проявили готовность принять активное участие в восстановлении бизнес-среды пострадавшего региона. Они уже приступили к финансированию проектов в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области, которые помогут в создании новых рабочих мест и развитии местной экономики», — сказал Бакыт Торобаев.

По его словам, в качестве других первоочередных мер рассматривается начало строительства ряда промышленных предприятий. Это нужно, чтобы в срочном порядке запустить производство, ориентированное на создание рабочих мест и рост доходов населения, проживающего в условиях приграничья.

«Приоритетными направлениями являются запуск линий по производству цемента, стекла и переработки бентонитовой глины. Политика государства направлена на то, чтобы население не уезжало, а работало дома, в Баткенской области», — пояснил замглавы кабмина.

Он предложил госкомпаниям рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в Лейлекском районе Баткенской области.

На совещании с предложениями аналогичного характера, связанного с запуском в регионе производственных предприятий, выступили руководители акционерных обществ «Кыргызалтын», «Кыргызсуудолбоор» и «Кыргызкомур».

Напомним, что в рамках «Концепции миграционной политики до 2030 года» также поставлена задача развернуть тренд трудовой миграции через создание в регионе рабочих мест и благоприятной промышленной среды.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.