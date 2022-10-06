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Власть

Депутаты рассматривают кандидатуры министров без Акылбека Жапарова

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают кандидатуры на посты руководителей Минкультуры, Минтранса, Минобразования и Минэнерго.

Ранее ряд депутатов потребовал, чтобы на заседание явился глава кабмина Акылбек Жапаров.

После обеденного перерыва Акылбек Жапаров на заседание не пришел. Вместо него перед нардепами выступит заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев.

Депутаты потребовали, чтобы каждый из претендентов озвучил свою программу.

Нардеп Русланбек Жакышов попросил, чтобы замглавы кабмина объяснил, почему уволены министр культуры Азамат Жаманкулов и глава Минтранса. «Два министра ушли. Почему так произошло? Пусть представитель кабмина объяснит. Например, Азамат Жаманкулов ушел. Вроде молодой, работящий», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247312/
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