Замглавы кабмина разъяснил ситуацию со сдачей в аренду аэропортов Бишкека и Оша

Вопрос о сдаче в аренду аэропортов в Бишкеке и Оше не рассматривался. Об этом на заседании парламента заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Он подтвердил, что Международная финансовая корпорация (IFC) и Минэкономики заключили соглашение. Компания должна провести мониторинг и анализ того, будет ли аэропорт «Манас» работать в рамках ГЧП.

«Компания должна проанализировать, будут ли клиенты, если мы отдадим аэропорт в государственно-частное управление. Другой вопрос не стоял», — сказал Бакыт Торобаев.

Ранее о том, что аэропорты Бишкека и Оша хотят сдать в аренду, заявил депутат Шайлообек Атазов.