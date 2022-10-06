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Власть

Замглавы кабмина разъяснил ситуацию со сдачей в аренду аэропортов Бишкека и Оша

Вопрос о сдаче в аренду аэропортов в Бишкеке и Оше не рассматривался. Об этом на заседании парламента заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Он подтвердил, что Международная финансовая корпорация (IFC) и Минэкономики заключили соглашение. Компания должна провести мониторинг и анализ того, будет ли аэропорт «Манас» работать в рамках ГЧП.

«Компания должна проанализировать, будут ли клиенты, если мы отдадим аэропорт в государственно-частное управление. Другой вопрос не стоял», — сказал Бакыт Торобаев.

Ранее о том, что аэропорты Бишкека и Оша хотят сдать в аренду, заявил депутат Шайлообек Атазов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/247304/
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