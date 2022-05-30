Здание МТУ № 3 Бишкека ушло в частные руки. В деле будет разбираться прокуратура

Здание МТУ № 3 Бишкека ушло в частные руки. Об этом заявили на сессии БГК.

Как отметил депутат Алымбек Бактыбеков, здание в свое время построили при поддержке Мухтара Омуракунова, жители также собирали деньги. Сегодня МТУ обслуживает около 50 тысяч человек.

«По сути, здание уходит из-за пени. Ранее компания провела по заказу ОГУКС топосъемку 20 жилмассивов за 4,1 миллиона сомов. Тогда управление не смогло оплатить. Но позднее перекрыло долг. Однако набежала пеня — 1,9 миллиона сомов. На прошлой неделе в МТУ пришли судебные приставы с бумагой о выселении. Единственный, кто там бегал и защищал, — председатель управления. Потом приехал аким, с жителями разговаривал. Недавно спросили у мэра, знает ли он об этом. Градоначальник ответил, что первый раз слышит о выселении МТУ. Получается, что ОГУКС, акимиат на своем уровне что-то решают, но руководство муниципалитета не в курсе», — сказал он.

Депутат добавил: население, которое там живет, говорит, что компания приобрела участок и здание нелегальными путями. «До нас дошли сведения, что ОГУКС ранее неправильно подало в суд. Есть подозрение, что был сговор между сотрудниками подразделений мэрии и частником, по которому они забрали двухэтажное здание и 8 соток. Сегодня это не стоит 1,9 миллиона сомов», — заметил Алымбек Бактыбеков.

Он призвал муниципалитет срочно обратиться в Генпрокуратуру и постараться сохранить это здание и землю. «Жители заявили, что будут бороться до последнего», — добавил нардеп.

Вице-мэр Нурлан Шаршеналиев ответил, что мэрия уже подготовила письмо в Генпрокуратуру.

МТУ № 3 находится в жилмассиве «Ала-Тоо» и обслуживает несколько новостроек.