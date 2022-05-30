20:36
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Власть

Здание МТУ № 3 Бишкека ушло в частные руки. В деле будет разбираться прокуратура

Здание МТУ № 3 Бишкека ушло в частные руки. Об этом заявили на сессии БГК.

Как отметил депутат Алымбек Бактыбеков, здание в свое время построили при поддержке Мухтара Омуракунова, жители также собирали деньги. Сегодня МТУ обслуживает около 50 тысяч человек.

«По сути, здание уходит из-за пени. Ранее компания провела по заказу ОГУКС топосъемку 20 жилмассивов за 4,1 миллиона сомов. Тогда управление не смогло оплатить. Но позднее перекрыло долг. Однако набежала пеня — 1,9 миллиона сомов. На прошлой неделе в МТУ пришли судебные приставы с бумагой о выселении. Единственный, кто там бегал и защищал, — председатель управления. Потом приехал аким, с жителями разговаривал. Недавно спросили у мэра, знает ли он об этом. Градоначальник ответил, что первый раз слышит о выселении МТУ. Получается, что ОГУКС, акимиат на своем уровне что-то решают, но руководство муниципалитета не в курсе», — сказал он.

Депутат добавил: население, которое там живет, говорит, что компания приобрела участок и здание нелегальными путями. «До нас дошли сведения, что ОГУКС ранее неправильно подало в суд. Есть подозрение, что был сговор между сотрудниками подразделений мэрии и частником, по которому они забрали двухэтажное здание и 8 соток. Сегодня это не стоит 1,9 миллиона сомов», — заметил Алымбек Бактыбеков.

Он призвал муниципалитет срочно обратиться в Генпрокуратуру и постараться сохранить это здание и землю. «Жители заявили, что будут бороться до последнего», — добавил нардеп.

Вице-мэр Нурлан Шаршеналиев ответил, что мэрия уже подготовила письмо в Генпрокуратуру.

МТУ № 3 находится в жилмассиве «Ала-Тоо» и обслуживает несколько новостроек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235270/
просмотров: 4381
Версия для печати
Материалы по теме
Повышен тариф на проезд в общественном транспорте Бишкека
Борьба за участки в «Токольдоше». Власти Бишкека решили создать комиссию
Стройка на территории дома престарелых. В БГК поспорили Кадырбек Атамбаев и мэр
За самовольно присоединенные участки будут взимать плату. В мэрии назвали сумму
Бюджету Бишкека оставляют около 12 процентов от доходов
Мораторий на переименование улиц и парков в Бишкеке продлили
Мэрия Бишкека и кабмин обменялись земельными участками
Искать диалог и быть мягче к женщинам. Какие советы дали в БГК Нурдану Орунтаеву
В БГК поинтересовались у Орунтаева, где он возьмет 3 миллиона сомов
Жалобы, предписания прокуратуры. Почему кафе «Батуми» отказали продлевать аренду
Популярные новости
Сколько лучей на&nbsp;новом флаге? Пользователи соцсетей и&nbsp;власти продолжают спорить Сколько лучей на новом флаге? Пользователи соцсетей и власти продолжают спорить
Тазабек Икрамов: Только враг меняет флаг втихаря Тазабек Икрамов: Только враг меняет флаг втихаря
Год Дракона. Кому из&nbsp;депутатов и&nbsp;министров светит удача, а&nbsp;кому нет Год Дракона. Кому из депутатов и министров светит удача, а кому нет
МВД передано 66&nbsp;единиц новой техники. В&nbsp;мероприятии участвовал Акылбек Жапаров МВД передано 66 единиц новой техники. В мероприятии участвовал Акылбек Жапаров
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России