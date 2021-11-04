Выборы-2021. У Дома правительства проходит митинг против одного из кандидатов

В Бишкеке у Дома правительства митингуют жители Аламединского района Чуйской области.
На акцию протеста вышли 13 человек. Они заявляют, что пострадали от мошеннических действий бывшего главы Лебединовского айыл окмоту Бердибека Чынтемирова.
«В 1997 году на законной основе нам были выделены 2,8 гектара долевых участков. Красная книга имеется. На тот момент Бердибек Чынтемиров был главой айыл окмоту. Тогда мы ему сдали в аренду участки. В 2010-м он, оказывается, подделал документы и продал наши земли. Об этом мы узнали в 2015 году», — рассказала участница митинга Динара Акматалиева.
Ранее с аналогичной жалобой в 24.kg обращался житель этого айыл окмоту Нурпайыз Назаров.
По информации ГУВД Чуйской области, в отношении бывшего главы Лебединовского айыл окмоту Бердибека Чынтемирова расследуется уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве с земельными участками.
«Обратились в милицию, к президенту Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Но никаких продвижений в деле нет», — заключила Динара Акматалиева.
Согласно данным ЦИК, Бердибек Чынтемиров баллотируется в депутаты ЖК по Аламединскому избирательному округу № 25.