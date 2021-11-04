Выборы-2021. У Дома правительства проходит митинг против одного из кандидатов

«В 1997 году на законной основе нам были выделены 2,8 гектара долевых участков. Красная книга имеется. На тот момент Бердибек Чынтемиров был главой айыл окмоту. Тогда мы ему сдали в аренду участки. В 2010-м он, оказывается, подделал документы и продал наши земли. Об этом мы узнали в 2015 году», — рассказала участница митинга Динара Акматалиева.