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Власть

Только 8 процентов опрошенных кыргызстанцев считают работу ЦИК эффективной

Только 8 процентов опрошенных кыргызстанцев считают работу ЦИК по организации и мониторингу выборов очень эффективной. Такие данные приведены в исследовании Международного республиканского института (IRI).

По его данным, 37 процентов респондентов оценили как достаточно эффективную работу ЦИК и 33 процента как неэффективную. 16 процентов считают работу избирательной комиссии очень неэффективной.

В ходе опроса респондентов спросили, предлагали ли деньги или иное материальное поощрение в ходе последних местных выборов в Кыргызстане. 11 процентов участников исследования ответили, что их пытались заинтересовать финансово. 16 процентов слышали о таких предложениях от друзей или соседей. 71 процент респондентов никто и никак не пытался поощрить. 10 процентов принявших в опросе граждан ответили, что деньги предлагали членам их семей.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212081/
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