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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Кандидаты-одномандатники смогут дебатировать на региональных ТВ

Кандидаты-одномандатники будут дебатировать в эфире региональных телеканалов. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что время будет распределяться путем жеребьевки, как и для лидеров партий, списки которых зарегистрирует ЦИК. Они будут дебатировать на ОТРК, женщинам-кандидаткам от партий предоставят «ЭлТР».

Жеребьевку по выделению эфирного времени, как и по определению порядковых номеров в бюллетенях, ЦИК проведет до начала агитации.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211545/
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