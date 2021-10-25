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Власть

Садыр Жапаров выступил на 110-летии госдеятеля Исхака Раззакова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в торжественном мероприятии по случаю 110-летия выдающегося государственного и общественного деятеля Исхака Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С незапамятных времен наши предки боролись за становление и развитие нашего государства с великим древним кыргызским народом с глубокой историей и богатой генеалогией. Сегодня мы живем в независимом Кыргызстане благодаря деяниям наших предков, которые любили свою страну и оставили неизгладимый след в ее становлении», — отмечено в обращении.

«Как говорится, «без уважения к прошлому не прославятся живые». История не простит нам, если мы не будем знать свое прошлое, не сохраним свой народ и землю и не будем помнить наших предков. Нашим священным долгом должно быть сохранение наследия, которое они нам доверили, и передать его следующему поколению», — сказал Садыр Жапаров.

Наш народ всегда хотел, чтобы страну возглавлял чистый, справедливый и беспристрастный человек. Образцом для нас стали слова Исхака Раззакова: «Если я чист, если ты будешь чист, то и общество будет чистым». Его красноречивые слова и сегодня остаются нашим главным девизом.

Садыр Жапаров

Садыр Жапаров добавил, что Исхак Раззаков — человек мужественный, порядочный и искренний, много работал, чтобы поднять уровень жизни своего народа и своей земли, просвещать наш народ.

Он внес значительный вклад в развитие культурной, образовательной и научной сфер республики. Обеспечено всестороннее образование кыргызской молодежи в вузах России. Благодаря его усилиям в Кыргызстане открыты университеты и успешно решена кадровая проблема, которая не решалась многие годы. Одновременно рассмотрен вопрос об организации горячего питания школьников в учебных заведениях.

В то же время по его инициативе построен ряд промышленных предприятий: завод по производству сельхозтехники, прядильная, трикотажная, обувная фабрики. Велось строительство культурных объектов, а также дорог, соединяющих регионы.

Благодаря способностям и профессионализму Исхака Раззакова стали развиваться образование, культура, экономика и промышленность страны.

Президент КР отметил, что великие личности отличаются своей простотой и человечностью. Наряду с умением держать свое слово, скромный характер и человеческие качества Исхака Раззакова еще больше повысили его авторитет.

Такие развитые, честные, великие люди, патриоты своей страны, никогда не будут забыты.

Садыр Жапаров сказал, что наш священный долг — всегда помнить о великих делах Исхака Раззакова, и поздравил всех со 110-летием госдеятеля, который подал пример всем будущим поколениям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211507/
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