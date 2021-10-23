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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Ситуация с «Кумтором». Под диктовку канадцев больше жить не будем — президент

На переговоры с Centerra Gold в Женеву ездили глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, действующий председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, генпрокурор Курманкул Зулушев и внешний управляющий «Кумтором» Тенгиз Болтурук. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Садыр Жапаров.

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По его словам, канадская компания сама инициировала эти переговоры на нейтральной стороне.

«По переговорам нет никакой секретности. Канадская сторона просила встретиться на нейтральной территории, так как они боятся ареста в нашей стране. Мы сейчас рассматриваем их предложение. Когда примем решение, тогда все расскажем. Как раньше, под их диктовку жить не будем. Мы все будем делать в интересах государства», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее стало известно, что суд по делам о банкротстве Нью-Йорка удовлетворил ходатайство дочерних компаний Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор оперейтинг компани» (КОК) о возврате товаров поставщикам с полным возмещением оплаты.

Известно также, что Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков (Good Delivery List) за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения. Сообщалось, что все данные по переговорам изначально полностью засекречены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211410/
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