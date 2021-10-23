13:49
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть

Нас не раз пытались поссорить. Садыр Жапаров о дружбе с Камчыбеком Ташиевым

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу в период с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Садыр Жапаров признался, что его с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым не раз пытались поссорить.

«Нас не раз пытались поссорить. Ему даже говорили, что, если он будет сидеть в ГКНБ, его забудут. Предлагали ему занять должность спикера парламента. Но мы не пойдем на такое. Мы не позволим», — сказал он.

Глава государства дал понять, что дружеским отношениям никакие попытки и слухи не страшны. Они с Камчыбеком Ташиевым сохраняют товарищеские теплые отношения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211406/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация с «Кумтором». Под диктовку канадцев больше жить не будем — президент
Садыр Жапаров рассказал, откуда у его жены деньги на благотворительность
Президент прокомментировал похищение Орхана Инанды
Кыргызстан откроет границу с Таджикистаном только после согласования границ
Райымбека Матраимова — на госслужбу! Комментарий президента на призыв блогеров
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу слова
Садыр Жапаров прокомментировал уголовные дела по октябрьским событиям
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Это эмоции. Садыр Жапаров прокомментировал скандальные заявления Эдиля Байсалова
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
23 октября, суббота
13:43
Ситуация с «Кумтором». Под диктовку канадцев больше жить не будем — президент Ситуация с «Кумтором». Под диктовку канадцев больше жит...
13:38
Садыр Жапаров рассказал, откуда у его жены деньги на благотворительность
13:27
Президент прокомментировал похищение Орхана Инанды
13:24
Кыргызстан откроет границу с Таджикистаном только после согласования границ
13:22
Нас не раз пытались поссорить. Садыр Жапаров о дружбе с Камчыбеком Ташиевым