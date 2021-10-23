Нас не раз пытались поссорить. Садыр Жапаров о дружбе с Камчыбеком Ташиевым

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу в период с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Садыр Жапаров признался, что его с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым не раз пытались поссорить.

«Нас не раз пытались поссорить. Ему даже говорили, что, если он будет сидеть в ГКНБ, его забудут. Предлагали ему занять должность спикера парламента. Но мы не пойдем на такое. Мы не позволим», — сказал он.

Глава государства дал понять, что дружеским отношениям никакие попытки и слухи не страшны. Они с Камчыбеком Ташиевым сохраняют товарищеские теплые отношения.