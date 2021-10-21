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Власть

Садыр Жапаров примет участие в Совете глав органов местного самоуправления

В Бишкеке 21-22 октября состоится Республиканский Совет глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Садыр Жапаров примет участие в его работе сегодня.

Мероприятие проходит накануне празднования Дня местных сообществ Кыргызской Республики, отмечаемого 25 октября. В нем примут участие кабинет министров во главе с председателем Акылбеком Жапаровым, полномочные представители главы государства в регионах, мэры, акимы, главы айыл окмоту, представители государственных органов.

Участники обсудят ключевые вопросы развития регионов и страны в целом, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества и профессионализма органов МСУ.

Республиканский Совет глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций будет транслироваться в прямом эфире телеканалов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211085/
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