Садыр Жапаров примет участие в Совете глав органов местного самоуправления

В Бишкеке 21-22 октября состоится Республиканский Совет глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Садыр Жапаров примет участие в его работе сегодня.

Мероприятие проходит накануне празднования Дня местных сообществ Кыргызской Республики, отмечаемого 25 октября. В нем примут участие кабинет министров во главе с председателем Акылбеком Жапаровым, полномочные представители главы государства в регионах, мэры, акимы, главы айыл окмоту, представители государственных органов.

Участники обсудят ключевые вопросы развития регионов и страны в целом, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества и профессионализма органов МСУ.

Республиканский Совет глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций будет транслироваться в прямом эфире телеканалов.