Депутат считает, что частные компании не должны проводить госзакупки

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают поправки в Закон «О государственных закупках». В документе предлагается создать электронную торговую площадку, где частные компании будут проводить процедуру госзакупок.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что при принятии этого законопроекта возникнут коррупционные риски.

«Политика кабмина настораживает в плане погружения в информационные системы. Создавалась единая система, портал для того, чтобы сделать все госзакупки открытыми через электронные ресурсы. У частника появляется возможность участвовать в процессе организации торгов и госзакупок. Это несет в себе риски — какие компании будут избраны, каким образом? Мы уже проходили, когда частные компании приходили в государственный сектор, и это привело к революциям», — сказала Наталья Никитенко.