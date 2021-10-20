В Жогорку Кенеше озвучили размер зарплаты судей

Сегодня на заседании парламента депутаты рассмотрели кандидатов на должность судей Верховного суда.

Депутат Ирина Карамушкина спросила у судьи Ленинского районного суда Бишкека Аиды Сейдакматовой о зарплате.

Судья ответила, что получает в месяц 80 тысяч сомов. По словам Аиды Сейдакматовой при начислении зарплаты учитывается стаж работы и квалификационный чин.

«Я получаю 80 тысяч сомов с учетом того, что работала председателем суда. Кроме того, у меня есть доступ к секретным материалам. Другие судьи получают меньше. Судья с таким же стажем, как у меня, получает примерно 30 тысяч сомов. Одинаковой зарплаты у судей нет», — сказала Аида Сейдакматова.

Депутаты поддержали кандидатуры Сулайманкула Атакулова, Тыныбека Бекешова и Аиды Сейдакматовой на пост судей Верховного суда. Они принесли присягу.