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Власть

В Жогорку Кенеше озвучили размер зарплаты судей

Сегодня на заседании парламента депутаты рассмотрели кандидатов на должность судей Верховного суда.

Депутат Ирина Карамушкина спросила у судьи Ленинского районного суда Бишкека Аиды Сейдакматовой о зарплате.

Судья ответила, что получает в месяц 80 тысяч сомов. По словам Аиды Сейдакматовой при начислении зарплаты учитывается стаж работы и квалификационный чин.

«Я получаю 80 тысяч сомов с учетом того, что работала председателем суда. Кроме того, у меня есть доступ к секретным материалам. Другие судьи получают меньше. Судья с таким же стажем, как у меня, получает примерно 30 тысяч сомов. Одинаковой зарплаты у судей нет», — сказала Аида Сейдакматова.

Депутаты поддержали кандидатуры Сулайманкула Атакулова, Тыныбека Бекешова и Аиды Сейдакматовой на пост судей Верховного суда. Они принесли присягу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210999/
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