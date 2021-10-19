Выборы-2021. ОБСЕ похвалила ЦИК Кыргызстана: следует рекомендациям

В Кыргызстан прибыли наблюдатели миссии БДИПЧ/ОБСЕ. На встрече с главой ЦИК Нуржан Шайлдабековой они отметили, что по итогам прошлых кампаний Центризбирком учел рекомендации.

В частности, в рамках пропорциональной системы были учтены и усилены требования по представительству в парламенте различных социальных групп: не более 70 процентов кандидатов одного пола, не менее 15 процентов претендентов не старше 35 лет, не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, не менее двух претендентов — лица с инвалидностью.

Удовлетворены запросы в отношении статуса кандидатов: увеличен возраст с 21 до 25 лет, введено требование о наличии высшего образования.

Изменение возраста и числа депутатов до 90 человек является конституционным требованием, внесенным в Основной закон.

В прошлом отчете БДИПЧ/ОБСЕ указывается влияние на результат выборов административного ресурса, поэтому ЦИК ввела норму о том, что кандидат с момента выдвижения прекращает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является государственным политическим служащим (за исключением депутата Жогорку Кенеша или президента), муниципальным политическим служащим (за исключением депутата местного кенеша), руководителем государственного, муниципального предприятия, учреждения, предприятия с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений.

Кроме того, претендент с момента выдвижения и до определения результатов выборов приостанавливает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является государственным служащим, независимо от вида службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипломатическая), муниципальным служащим, а также сотрудником СМИ.

Одна партия может получить не более 27 мандатов в парламенте.

Был введен запрет на применение любых признаков религиозной пропаганды в агитационной деятельности, в том числе на агитацию вблизи культовых сооружений, использование религиозного компонента в агитационных материалах. Ключевыми изменениями на выборах также являются снижение порога, снижение уровня избирательного залога, изменение требований к кандидату.

Заместитель главы миссии Полине Мария Лемос отметила, что в Бишкек уже прибыли 12 экспертов из девяти стран. На следующей неделе к ним присоединятся 26 долгосрочных наблюдателей, которые отправятся для мониторинга в регионы. Ближе к дню голосования к миссии присоединится делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Миссия будет оценивать проведение выборов с точки зрения международных стандартов ОБСЕ, международных стандартов избирательного права, национального законодательства КР, в том числе работу избирательных комиссий на всех уровнях, госорганов, которые вовлечены в избирательный процесс, процесс разрешения избирательных споров. В первую очередь мы будем оценивать применение рекомендаций предыдущих миссий. Я очень рада, что многие рекомендации были применены. У нас будет систематическое наблюдение дня голосования — открытие избирательных участков, подсчет, табуляция, медиамониторинг, чего не было на предыдущих выборах. Главная цель миссии — быть как можно больше ближе к объективной, качественной оценке избирательного процесса. По итогам мониторинга будут сформированы три отчета — промежуточный, предварительный и финальный», — сказала она.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.