Учениц в хиджабах исключили из школы. В ЖК просят Минобразования отреагировать

Конституция не запрещает ученицам в платках (хиджабах) получать образование в школе. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

Депутат Айбек Осмонов заявил, что в регионах школьницы в платках подвергаются дискриминации из-за религиозных взглядов. «Школа — это образовательное учреждение. Девочки имеют право получать образование, несмотря на свои религиозные взгляды. Нам пишут из Токтогульского, Кара-Суйского районов, что учениц из-за платка исключили из школы. Кроме этого, учительницы в платках тоже подвергаются разного рода дискриминации», — сказал он.

Надира Джусупбекова ответила, что министерство ведет разъяснительную работу на местах. «Девочки имеют право в платках заходить в школу. Если посмотрите, во многих школах ученицы в платках и без него сидят в одном классе. В отношении учителей тоже нет никаких ограничений», — добавила она.