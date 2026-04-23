10:41
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Кыргызча

Жогорку Кеңештин комитеттер курамында өзгөрүүлөр болду

Жогорку Кеңештин комитеттеринин курамдарында кадрдык алмашуулар орун алды. Кечээ, парламенттин жыйынында депутат Мирлан Жеенчороев Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болуп шайланды. Анын талапкерлигине 82 эл өкүлү макул, бирөө каршы добуш берди.

Төмөнкү депутаттар жаңы комитеттердин курамына киришти:

  • Айбек Алтынбеков («Ынтымак-Мекенчил» тобу) — Өнөр жай саясаты, транспорт, отун-энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитетине;
  • Улан Сариев — Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине;
  • Талант Мамытов — Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине;
  • Бактыбек Чойбеков («Ишеним» фракциясы) — Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетине.

Ошондой эле депутат Азамат Исираилов Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болуп шайланды. Аны 83 кесиптеши колдоп добуш берди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371549/
Кароо: 76
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
23-апрель, бейшемби
10:30
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор
10:05
Жогорку Кеңештин комитеттер курамында өзгөрүүлөр болду
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Жакынкы Чыгыш: КР Коопсуздук кеңешинин катчысы жана Ирандын элчиси жолугушту
09:00
Бүгүн Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү белгиленет
22-апрель, шаршемби
17:30
23-апрелге карата аба ырайы
16:55
Бишкекте Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери 103 жашында дүйнө салды